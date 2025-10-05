المليشي إدريس حسن (ثالث ثلاثة في رأس عصابة آل دقلو حميدتي.. النور قبة) حيث بدأ معهما التمرّد.. وظلّ يتهرّب من ساحات وجبهات مواجهة الجيش السوداني وهرب قبل أيام من تحرير الخرطوم ليستقر به المقام في مدينة الجنينة..

■ هذا المليشي بدأ منذ أمس مغامرة خاسرة للهجوم على مناطق كرنوي والطينة بشمال دارفور وهي مغامرة خاسرة الهدف منها تعطيل جحافل المقاومة الشعبية التي أعدت عدتها لمنازلة عصابات آل دقلو..

■ المعاتيه داخل صفوف المليشيا يرفعون عقيرتهم مهددين بأنهم سيهاجمون حواضن القبائل الأخرى إن تمت مهاجمة الفاشر لمساندة أهلها ودعمهم في وجه الحصار المليشي الظالم..

■ لا حواضن لمليشيات آل دقلو في دارفور.. وبعملية حسابية بسيطة لن يجمع أهل دارفور على مليشيات دقلو التي أذاقت السودان كله الويل والثبور وعظائم الأمور..

■ مليشيا آل دقلو تعتقل المواطنين في مدنهم وقراهم بكردفان ودارفور وتدّعي أنهم حواضنها والحقيقة أنهم رهائن تحت ضغط وتهديد السلاح..

■ عصابة آل دقلو لا حواضن لها.. إنها تعتقل آلاف المواطنين وتتحدث باسمهم..

■ سيدفع المليشي إدريس حسن ثمن مغامرته وسيعود صاغراً.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد