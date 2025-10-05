حركة العدل والمساواة السودانية .. الذكري السنوية الخامسة لتوقيع إتفاق جوبا لسلام السودان

حركة العدل والمساواة السودانية

أمانة التفاوض والسلام

الذكري السنوية الخامسة لتوقيع إتفاق جوبا لسلام السودان

التحية والتقدير إلي الشعب السوداني الصابر

التحية والتقدير إلي القوات المسلحة السودانية بكل مكوناتها من القوة المشتركة والبراؤون والدراعون والمستنفرون والمقاومة الشعبية.

التحية والتقدير إلي الشهداء والجرحي والمعاقين والمفقودين والي كافة أسرهم.

أيها الشعب السوداني البطل

لقد فشلت الأنظمة التي حكمت السودان في إدارة شئون السودانيين مما تسببت في نشوب حروب إمتدت لفترات طويلة، عطلت عجلة التنمية في البلاد وجعلت السودان دولة فقيرة وفاشلة لا تستطيع تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها. هذا الفشل لخصته حركة العدل والمساواة في كتاب إختلال ميزان تقسيم السلطة والثروة في السودان، حيث بدأت الحركة في حوار نظام الإنقاذ بغرض معالجة هذا الخلل إلا أنها لم تجد من نظام البشير إلا الاستهزاء، فإضطرت الي حمل السلاح لرفع الظلم المنظم عن كافة الشعب السوداني، وفي ساحة النضال تحالفت مع عدد من حركات الكفاح المسلح والمعارضة المدنية، لقد تساقطت عددا منها وما تبقي منها، ساهمت مع مكونات الشعب السوداني المدنية لإقتلاع البشير من السلطة، وفاوضت الحكومة الإنتقالية لمدة عام الي أن تم التوصل إلى إتفاق جوبا لسلام السودان في ٣/١٠/٢٠٢٠

يهدف إتفاق جوبا لسلام السودان الي جعل جمهورية السودانية موحدة وقوية ومتينة وعزيزة، تستمد عزتها من عزة شعبها، وأن تتعاون كافة مكونات الشعب السوداني من أجل بناء الإنسان الصالح الذي يعلو قيمة الوطن ويحافظ علي المبادئ والقيم الأخلاقية السودانية.

أيها الشعب السوداني الصابر

إن ذكرى توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان مناسبة مهمة، نتذكر فيها تضحيات أبناء الشعب السوداني في الحركات المسلحة، ونؤكد فيها علي ضرورة توحيد الصف الوطني لمجابهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية.

تمر علينا ذكرى توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان والشعب السوداني يعاني من حرب ميليشيا الدعم السريع التي دخلت عامها الثالث. لقد واجه الشعب السوداني ممثلا في ( جيشه بكل مكوناته من القوة المشتركة والبراؤون والدراعون والمستنفرون والمقاومة الشعبية) الحرب المفروضة عليه بشجاعة عالية وصمود منقطع النظير وهزم الميليشيا في مواقع كثيرة وسيتم هزيمة ما تبقي منها بعون الله إن لم تستجيب الي صوت العقل وتلتزم بإعلان جدة الموقع في ١١/٥/٢٠٢٣.

يعتبر يوم ٣/١٠/٢٠٢٠، وقفة وطنية لإحياء ذكرى التضحيات التي قدمها آلاف السودانيين في حرب تحرير الشعب السوداني من الظم والإستبداد وإستعادة الحرية والكرامة والسيادة الوطنية.

أيها الشعب السوداني المقاوم

لقد عالج إتفاق جوبا لسلام السودان أزمات السودان المتفاقمة الناتجة من عدم توظيف التعددية الإثنية والثقافية توظيفا سليما وذلك من خلال إعادة نظام الحكم الفيدرالي بدلا من نظام الحكم المركزي الإستبدادي الذي عاني منه الشعب السوداني كثيرا.

إن إتفاق جوبا لسلام السودان عالج قضية إختلال ميزان تقسيم السلطة والثروة في السودان وذلك من خلال مناقشته لقضايا وقف الحرب، والسلطة، والثروة، والسدود، والزراعة، والمواطنة، والدين والدولة، والهوية، والإنتخابات، والدستور، ونظام الحكم، والأرض والحواكير، والنازحين واللاجئين، والتعويضات وجبر الضرر، والرحل والرعاة والمزارعين، والعدالة والمساءلة والمصالحة، والإصلاح العسكري والأمني والقانوني، وغيرها من القضايا الوطنية المهمة.

نوجز بعض مزايا إتفاق السلام في الآتي:

تقاسم السلطة:

لقد أقر إتفاق جوبا لسلام السودان بأن لتقاسم السلطة بصورة عادلة أهمية بالغة لوحدة السودان وأمنه وإستقراره ويمثل التداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة وتفويض السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفق السلطات والصلاحيات المتفق عليها في مستويات الحكم المختلفة ضمانا للإستقرار وأساسا متينا للحكم الديمقراطي في السودان.

أكد إتفاق السلام علي أن الشعب السوداني هو مصدر السلطات وتخضع الحكومة في جميع مستوياتها للمساءلة من قبل الشعب.

أكد إتفاق السلام علي أن وقف الحرب وتحقيق السلام في السودان يمثل مدخلا سليما لتحقيق الأمن والإستقرار و تحقيق التحول الديمقراطي في السودان.

أكد الإتفاق علي ضرورة الإلتزام بالممارسة السلمية المدنية ونبذ جميع أشكال العنف في العمل السياسي.

أكد الإتفاق علي الإعتراف والإحترام المتبادل بين المكونات الإجتماعية والسياسية والدينية الثقافية للدولة السودانية.

أكد الإتفاق علي الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم إستغلال الدين في السياسة ووقوف الدولة علي مسافة واحدة من جميع الأديان وكريم المعتقدات علي أن يضمن ذلك في دستور السودان وقوانينه.

أكد إتفاق السلام علي مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم ومؤسسات الدولة والخدمة المدنية ووضع معايير عادلة لتقاسمها دون الإخلال بشروط الأهلية والكفاءة.

أكد إتفاق السلام علي تمثيل المرأة في جميع مستويات السلطة ومراكز إتخاذ القرار بصورة عادلة وفاعلة وبنسبة لا تقل عن ٤٠%

أكد إتفاق السلام علي أن العدالة والمساءلة والمحاسبة والمصالحة والعدالة الإنتقالية، متطلبات جوهرية لضمان السلام المستدام والإستقرار في السودان.

أكد إتفاق السلام علي محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضرورة لبناء المصالحة الوطنية وتضميد الجراح وتعزيز قيم التعايش السلمي وتقوية النسيج الإجتماعي.

أكد إتفاق السلام علي الإصلاح القانوني والأمني والعسكري.

أكد الإتفاق علي إنشاء مفوضية قومية للرعاة والرحل والمزارعين لمعالجة قضايا هذه الشريحة المهمة في السودان.

أكد الإتفاق علي إنشاء صندوق لمعالجة قضايا أسر الشهداء والجرحي والمعاقين.

أكد إتفاق السلام علي تمثيل أقاليم السودان في مؤسسات السلطة الإتحادية والتشريعية وفق وزنها السكاني لضمان التقسيم العادل للسلطة مع إعمال مبدأ التمييز الإيجابي للمناطق الأقل نموا وتلك المتضررة بالحروب للتوزيع العادل الثروة.

تقاسم الثروة: لتقاسم الثروة بعدالة، أقر إتفاق جوبا لسلام السودان علي عدد من الموضوعات، أهمها الآتي:

١. إنشاء الصندوق القومي للعائدات، تودع فيه كافة الإيرادات والعائدات المالية القومية وينظم بالقانون، ويكون هذا الصندوق هو المؤسسة القومية الوحيدة في الدولة السودانية لإيداع العائدات.

٢. تنشأ مفوضية قومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية. علي أن تلتزم المفوضية القومية لقسمة وتخصيص ومراقبة الموارد والإيرادات المالية بضمان الشفافية ومعالجة كافة أوجه الخلل في تخصيص وتوزيع الإيرادات القومية بعدالة أفقيا ورأسيا بين كافة أقاليم السودان ومراقبتها، سيما الأقاليم المتضررة من الحرب والمظالم التاريخية المتراكمة، وكما تضمن المفوضية عدم حرمان الحكومة الإتحادية أو أي طرف آخر من التمتع بمستحقاته المالية وضمان إنسيابها في المواقيت المتفق عليها.

أحد أهم إختصاصات المفوضية هو التأكد من أن الإيرادات القومية تخصص وفق معايير وأسس تضمن المساواة بين المواطنين السودانيين وتشجع الإنتاج والفاعلية في تحصيل الإيرادات والإدارة الرشيدة للموارد.

أيها الشعب السوداني الحر

بالرغم من أهمية إتفاق جوبا لسلام السودان وشموله في معالجة قضايا كل أقاليم/ ولايات السودان إلا أنه يعاني من عدة جوانب، منها:

١. حرب الخامس عشر من أبريل التي شردت الملايين السودانيين ودمرت القطاعين العام والخاص.

٢. ضعف الموارد.

ما تم تنفيذه يختلف من مسار الي آخر ولكن بشكل عام الإتفاق لم ينفذ كما ورد في مصفوفة التنفيذ.

لكننا، نؤكد للشعب السودانى قاطبة بأن أطراف العملية السلمية يعملون بكفاءة عالية وساهموا في الحفاظ على الدولة السودانية من الضياع في يد ميليشيا الدعم السريع، والآن يعملون بهمة عالية في حكومة الأمل برئاسة الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني من أجل النمو الإقتصادي وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وإنهاء الحرب وتقديم كل من أرتكب جرائم في حق الشعب السوداني الي العدالة وفقا للقانون.

أيها الشعب السوداني البطل

بالرغم من التحديات والمعوقات التي تعترض تنفيذ إتفاق السلام إلا أن آلية متابعة ومراقبة تنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان تعمل بروح وطنية عالية من أجل إنزال الإتفاق على أرض الواقع.

نشكر كل الدول التي ساهمت في التوصل الي توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان وعلي رأسها دولة جنوب السودان، وتشاد، ومصر، والسعودية، وقطر، والإمارات، وتركيا، وأمريكا، وبريطانية والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وغيرها. وكما ندعو تشاد والإمارات الي التخلي عن دعم ميليشيا الدعم السريع ترسيخيا لأواصر الإخوة والتعاون وتبادل المنافع بين الشعوب.

أيها الشعب السوداني الكريم

تظل ذكرى توقيع إتفاق جوبا لسلام السودان راسخة في ذاكرة الشعب السوداني كتتويج لعزيمة وتضحيات الشهداء والجرحي والمعاقين والمفقودين والذين ما زالوا علي العهد سائرون لتحقيق دولة المواطنة المتساوية والرفاه الإجتماعي.

المرضي أبوالقاسم مختار

أمين التفاوض والسلام

٣/١٠/٢٠٢٥