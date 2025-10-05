رئيس الإدارة القانونية بولاية كسلا يلتقي الناظر شكيلاي ويثمن دور الإدارة الأهلية

أشاد رئيس الإدارة القانونية بولاية كسلا د. عبد الإله زين العابدين البشير بالدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية في رتق النسيج الاجتماعي ودعم التعايش السلمي ومواقفها في دعم السلام المجتمعي والمصالحات. والتقى د. عبد الإله يرافقه نائب رئيس الإدارة القانونية والمستشار القانوني لوزارة التخطيط والمستشار القانوني للغابات ومدير مكتب رئيس الإدارة بالمهندس علي عبد القادر شكيلاي ناظر عموم قبائل الحلنقة بولاية كسلا، السبت، وقدموا له التهنئة، متمنين له التوفيق والسداد خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتي تحتاج إلى تعاون وتكاتف الجميع. وأعرب الناظر شكيلاي عن تقديره للإدارة القانونية بولاية كسلا لدورها الكبير في إرساء قيم العدل بالولاية. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

