- 1/2
- 2/2
كشف تقرير حديث صادر عن شركة الموارد المعدنية السودانية عن تحقيق طفرة ملحوظة في إنتاج الذهب خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025، حيث بلغ الإنتاج الكلي 53 طناً، بإجمالي صادرات بلغت 909 ملايين دولار، إلى جانب إيرادات محلية قاربت 966 مليار جنيه سوداني. وأوضح التقرير أن قطاع التعدين التقليدي واصل تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مسجلاً قفزة في الإيرادات تجاوزت 300 مليار جنيه مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس – بحسب التقرير – تحسناً ملحوظاً في عمليات الإنتاج والرقابة على التعدين الأهلي.
وأكدت الشركة أن هذه النتائج تمثل مؤشراً إيجابياً لزيادة العائدات العامة ودعم احتياطي النقد الأجنبي، مشيرة إلى استمرار خططها في تطوير آليات الإنتاج وضبط التهريب وتعزيز الشراكات الاستثمارية خلال العام المقبل.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير الموارد المعدنية: 909 ملايين دولار حصيلة الصادرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.