تقرير الموارد المعدنية: 909 ملايين دولار حصيلة الصادرات

كشف تقرير حديث صادر عن شركة الموارد المعدنية السودانية عن تحقيق طفرة ملحوظة في إنتاج الذهب خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2025، حيث بلغ الإنتاج الكلي 53 طناً، بإجمالي صادرات بلغت 909 ملايين دولار، إلى جانب إيرادات محلية قاربت 966 مليار جنيه سوداني. وأوضح التقرير أن قطاع التعدين التقليدي واصل تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مسجلاً قفزة في الإيرادات تجاوزت 300 مليار جنيه مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس – بحسب التقرير – تحسناً ملحوظاً في عمليات الإنتاج والرقابة على التعدين الأهلي.

وأكدت الشركة أن هذه النتائج تمثل مؤشراً إيجابياً لزيادة العائدات العامة ودعم احتياطي النقد الأجنبي، مشيرة إلى استمرار خططها في تطوير آليات الإنتاج وضبط التهريب وتعزيز الشراكات الاستثمارية خلال العام المقبل.

التيار