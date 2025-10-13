ترامب: أميركا مع السيسي دائما

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن الولايات المتحدة “ستكون دائما” مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، واصفا الأخير بـ”الزعيم القوي”.

وخلال اجتماعه مع السيسي، في شرم الشيخ، ذكر ترامب أن “مصر لعبت دروا بالغ الأهمية في الاتفاق”.

وأضاف: “السيسي زعيم قوي.. وأميركا مع السيسي دائما”.

وكشف أن “المرحلة الثانية من اتفاق غزة بدأت”، مبرزا أن العالم سيشهد “الكثير من التقدم في الشرق الأوسط”.

وأردف قائلا: “هناك الكثير من الركام والأنقاض في غزة والقطاع في حاجة إلى عملية تنظيف”.

وأعلن ترامب أنه يود “انضمام السيسي لمجلس السلام لإدارة غزة”.

كما أشار إلى أن “إيران تريد إبرام اتفاق وتحتاج للمساعدة”.

من جهته، ذكر السيسي أن “ترامب هو الوحيد القادر على تحقيق السلام في المنطقة”، مضيفا “اتفاق غزة إنجاز رائع ونثمن ما حققه الرئيس ترامب”.

وأبرز: “الأولوية الآن هي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ومتابعة خطوات إنجاح اتفاق السلام.. وعلينا ضمان دخول المساعدات إلى غزة وتسليم جثامين الرهائن الإسرائيليين لذويهم”.

سكاي نيوز