بعد توقف سنة.. محمد هنيدي يستكمل تصوير «الاسترليني»

كشف الفنان محمد هنيدي، عن عودته لاستكمال تصوير «الإسترليني» بعد عام من التوقف بسبب ظروف إنتاجية، إذ كشف هنيدي أنه يستعد للعودة من جديد.

ونشر هنيدي عبر حسابه الرسمي بـ«انستجرام» بوستر الفيلم، وعلق عليه قائلًا: «الإسترليني.. جاري التحضير بين الشركة المنتجة والمخرج حسين المنباوي.. التصوير بإذن الله بعد العيد».

عبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز في المباراة الحاسمة التي ضمنت للفراعنة بطاقة التأهل رسميًا.

وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «مبروك لمصر والله وعملوها الرجالة».

وكان أعلن محمد هنيدي عن تعاون جديد يجمعه بالكاتب الكبير يوسف معاطي بعد فترة غياب، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة جمعته بالكاتب يوسف معاطي، وعلق قائلًا: «عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي.. استنونا في مسلسل (قنديل) بإذن الله».

المصري اليوم