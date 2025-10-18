- 1/2
- 2/2
كشف الفنان محمد هنيدي، عن عودته لاستكمال تصوير «الإسترليني» بعد عام من التوقف بسبب ظروف إنتاجية، إذ كشف هنيدي أنه يستعد للعودة من جديد.
ونشر هنيدي عبر حسابه الرسمي بـ«انستجرام» بوستر الفيلم، وعلق عليه قائلًا: «الإسترليني.. جاري التحضير بين الشركة المنتجة والمخرج حسين المنباوي.. التصوير بإذن الله بعد العيد».
عبر الفنان محمد هنيدي عن سعادته الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز في المباراة الحاسمة التي ضمنت للفراعنة بطاقة التأهل رسميًا.
وكتب هنيدي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «مبروك لمصر والله وعملوها الرجالة».
وكان أعلن محمد هنيدي عن تعاون جديد يجمعه بالكاتب الكبير يوسف معاطي بعد فترة غياب، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة جمعته بالكاتب يوسف معاطي، وعلق قائلًا: «عودة الكاتب الكبير يوسف معاطي.. استنونا في مسلسل (قنديل) بإذن الله».
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد توقف سنة.. محمد هنيدي يستكمل تصوير «الاسترليني» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.