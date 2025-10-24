تدشين حملة كبرى لإصحاح البيئة ومكافحة الأمراض بولاية البحر الأحمر

- 1/2
دشّن الفريق الركن/ مصطفى محمد نور، والي ولاية البحر الأحمر، صباح الخميس بمدينة بورتسودان، حملة مبادرة مدير عام قوات الدفاع المدني لإصحاح البيئة ومكافحة الأمراض، بمشاركة واسعة من هيئة النظافة بالولاية، والهلال الأحمر السوداني، وعدد من الجهات الرسمية والشعبية.
وشهد حفل التدشين حضور اللواء شرطة/، دفع الله طه، مدير شرطة ولاية البحر الأحمر، واللواء شرطة/ أحمد محمد حميدان، مدير قوات الدفاع المدني بالولاية، إلى جانب قيادات تنفيذية ومجتمعية.
وأكد الوالي في كلمته أن الحملة تأتي
إستكمالًا للجهود التي إنطلقت منذ الأسبوع الماضي، وتهدف إلى مكافحة نواقل الأمراض وتحسين البيئة الصحية في الأحياء والأسواق والمرافق العامة. وأشاد بدور قوات الدفاع المدني في قيادة المبادرة، داعيًا المواطنين إلى التفاعل والمشاركة الفاعلة في إنجاح الحملة.
من جانبه، أوضح اللواء حميدان أن الحملة تشارك فيها جميع إدارات الدفاع المدني، وتغطي مناطق واسعة من الولاية، مشيرًا إلى أن العمل يتم وفق خطة متكاملة تشمل الرش الضبابي، إزالة النفايات، وتوعية المواطنين بأهمية النظافة العامة.
وتُعد هذه الحملة جزءًا من جهود متواصلة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تواجه الولاية.
