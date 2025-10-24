30 جرام ذهب ومبالغ مالية.. جهود لحل لغز سرقة منزل صاحب مصنع

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من منزل صاحب مصنع بمدينة 6 أكتوبر .

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من صاحب مصنع يفيد بتعرض منزله في مدينة 6 أكتوبر للسرقة.

انتقلت قوة أمنية إلى مسرح البلاغ وذكر صاحب المصنع بأنه بعد عودته للمنزل، اكتشف سرقة 30 جراما من ذهب ومبلغ 10 آلاف جنيه وجهاز لاب توب وهاتف محمول.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العمل على كشف ملابسات الحادث، وتم تشكيل فريق بحث لتفريغ كاميرات المراقبة وعمل التحريات اللازمة.

صدى البلد