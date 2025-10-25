بعد 66 يوما من التصوير.. عرض فيلم «أسد» لـ محمد رمضان في عيد الفطر 2026

بعد 66 يوما متفرقة على مدار عام ونصف العام، أعلنت أسرة فيلم «أسد» عن الموعد النهائي لعرضه ليكون أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026، وذلك بعد تحقيق الإعلان التشويقي للفيلم، مشاهدات ضخمة خلال الساعات القليلة الماضية.

كما تم الكشف عن البوستر التشويقي للفيلم، وتسبب في فرض حالة من التشويق والإثارة حول العمل وما سيحمله من أحداث وتفاصيل كتبها كل من محمد دياب وخالد دياب شيرين دياب منذ ست سنوات، قدمها فريق عمل سينمائي متميز، ليحصد كل من الإعلان والتيزر الإشادات بعمل فني من طراز مختلف سيقدم للجمهور ليكون أقرب للملحمة التي تتجاوز حدود الزمان والمكان.

وعلي الجانب الآخر يتم حاليا تنفيذ عمليات المونتاج والمكساج والموسيقي التصويرية والجرافيك والذي سيتم تنفيذ جزء منه خارج مصر.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، من خلال قصة جديدة لم تُطرح من قبل على الشاشة، تتميز بالتشويق والابتكار.

فيلم أسد من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وبطولة كل من محمد رمضان، واللبنانية رزان جمال، وعلي قاسم، وماجد الكدواني، وإسلام مبارك، وأحمد داش، كامل الباشا.

المصري اليوم