4.5 مليون فرنك مكافأة لكل نادٍ رواندي بسبب مشاركة الأندية السودانية في الدوري

أعلن رئيس رابطة الدوري الرواندي الممتاز، يوسف موداهيرانوا، اليوم الاثنين أن الفرق الحالية في الدوري ستحصل على مبلغ إضافي قدره 4.5 مليون فرنك رواندي لكل منها، وذلك بسبب زيادة عدد المباريات في أعقاب انضمام المريخ والهلال وأهلي مدني إلى البطولة.
وأوضح موداهيرانوا أن الزيادة في عدد المباريات استدعت منح تعويض مالي للفرق الرواندية.
وقال يوسف: “سيخوض كل فريق في رواندا ست مباريات إضافية. ولهذه الأسباب، تقرر أن يحصل كل فريق على 4.5 مليون فرنك رواندي قبل بدء اللعب ضد هذه الفرق”. وأكد أن هذا يهدف إلى منح الفرق الموجودة في رواندا “فرصًا متساوية” بالنظر إلى زيادة الأعباء.
وأكد يوسف مداهرانوا، أن الأندية السودانية المشاركة في الدوري لن تحصل على أي مبالغ مالية مقابل مراكزها في نهاية الموسم، مشيرًا إلى أن الدعم المالي مخصص فقط للأندية الرواندية الستة عشر.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
