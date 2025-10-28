هذه رسالة صوتية إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني البطل..
■ في وجه العاصفة.. لا خير فينا إن لم نقلها..
■ عهدنا مع الجيش والقوات المسلحة الأخرى أن نكون على خط المدافعة والمنافحة عن شرف وكرامة هذه الأمة العظيمة..
■ وعهدنا ويقيننا أن مليشيات القتل والإجرام إلى زوال.. هذا شعب لن تكسره عصابات الجريمة العابرة للقارات..
■ ومع هذا سنقول كلمتنا لوجه الله.. نقولها في المساحة التي تحتمل المشاورة في الحرب والرأي والمكيدة..
■ نقولها بيقين في الله لا يتزعزع وظنٍ لن يخيب..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
