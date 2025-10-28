هذه رسالة صوتية إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني البطل..

■ في وجه العاصفة.. لا خير فينا إن لم نقلها..

■ عهدنا مع الجيش والقوات المسلحة الأخرى أن نكون على خط المدافعة والمنافحة عن شرف وكرامة هذه الأمة العظيمة..

■ وعهدنا ويقيننا أن مليشيات القتل والإجرام إلى زوال.. هذا شعب لن تكسره عصابات الجريمة العابرة للقارات..

■ ومع هذا سنقول كلمتنا لوجه الله.. نقولها في المساحة التي تحتمل المشاورة في الحرب والرأي والمكيدة..

■ نقولها بيقين في الله لا يتزعزع وظنٍ لن يخيب..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد