كامل إدريس يؤكد الإهتمام بدعم وتطوير القطاع الزراعي

أكد رئيس الوزراء د. كامل إدريس إهتمام حكومة الأمل بدعم وتطوير قطاع الزراعة باعتباره مرتكزاً أساسياً لتحقيق التنمية الإقتصادية بالبلاد.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه وزير الزراعة والري أ.د. عصمت قرشي عبدالله، الذي أوضح في تصريح صحفي أنه اطلع رئيس الوزراء على الزيارة التي قام بها للولاية الشمالية للوقوف على إستعدادات الولاية للموسم الشتوي ومعالجة التحديات التي تواجه إنجاحه.

وأشار سيادته إلى أن الولاية الشمالية تستعد لزراعة أكثر من مليون فدان خلال الموسم الشتوي منها 300 الف فدان لزراعة القمح، و 100 الف فدان لزراعة الفول المصري، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالبلاد.

كما أوضح وزير الزراعة أنه أطلع رئيس الوزراء على زيارتهم التفقدية لشركة دواجن النيل التابعة لهيئة تطوير الزراعة بالوزارة، والإنجازات الكبيرة التي حققتها الشركة والدور الذي ظلت تضطلع به فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية بولايتي الشمالية ونهر النيل، فضلاً عن خطة الشركة للتوسع في المشاريع المروية الأخرى مثل مشروع الجزيرة والرهد والسوكي والفاو.

