شاهد بالفيديو.. معركة شرسة بين “ديكين” بإحدى القرى السودانية تثير ضحكات الجمهور.. “الديك الدعامي” يحاول غزو “الديك” الأبيض داخل منزله ويتلقى علقة ساخنة وتصريحات مثيرة ومضحكة من أصحاب “الديوك”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار ضحكات الجمهور والمتابعين الذين قاموا بمشاركته على صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق لمبارزة شرسة بين “ديكين”, بإحدى القرى السودانية, في حضور صاحبيهما اللذان تابعا المباراة الحامية. ووفقاً لتعليق صاحب الفيديو فإن الديك “الملون”, الذي أطلق عليه لقب “الدعامي”, حاول غزو الديك الأخر “الأبيض”, في منزله وأطلق عليه لقب “الدعامي” لإقتحامه المنازل. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد تلقى الديك “الدعامي”, علقة ساخنة في نهاية المواجهة أجبرته على الإنسحاب من المعركة. تصريحات أصحاب “الديكين”, أثارت ضحكات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, حيث تغزل صاحب الديك “الأبيض” بينما عبر صاحب الديك “الدعامي”, عن حسرته لخسارة المباراة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

