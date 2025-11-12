نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, جزء ترويجي من أغنيتها الجديدة والضجة التي ترفض فيها الهدنة والإتفاق مع الدعم السريع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد هاجمت “القلعة”, في أغنيتها بعض الشخصيات وألمحت لهم بوظائفهم بينهم فنانة وصحفية ومذيعة. https://www.facebook.com/share/v/16KGwjntPu/ وقالت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني, في جزء من الأغنية التي سترى النور قريباً: (يا برهان ببقى ليك حكامة.. “قونة” قحت والدعامة خليها تلعلع النضامة.. المذيعة والنمامة القحاتي فارس أحلامة.. والصحفية شوف إجرامة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الفنانة ندى القلعة تضرب ولا تبالي بأغنيتها الجديدة: (يا برهان ببقى ليك حكامة.. “قونة” قحت والدعامة خليها تلعلع النضامة.. المذيعة والنمامة القحاتي فارس أحلامة.. والصحفية شوف إجرامة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.