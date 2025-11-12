شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يقلد شيخ الأمين بطريقة مذهلة والجمهور: (والله التقليد فات الأصلي زاتو)

أصاب شاب سوداني, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالذهول وذلك بعد نشره مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الشاب ظهر يتحدث على طريقة الشيخ المعروف الأمين عمر الأمين, في وعظه والمواقف التي يقوم بسردها. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع أجمع على أن الشاب قام بتقليد شيخ الأمين, بطريقة مبالغ فيها وكتب أحدهم معلقاً: (والله التقليد فات الأصلي زاتو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

