وزير الصحة : الاهتمام بطب الأسرة أولوية

اختتمت وزارة الصحة الملتقى الدوري لمنسقي برامج معهد الصحة العامة بالولايات، والذي انعقد على مدى يومين في القاعة الكبرى بمقر الوزارة في الخرطوم، بحضور وزير الصحة بروفيسور هيثم محمد إبراهيم، ووكيل الوزارة الدكتور علي بابكر سيد أحمد، ومدير عام المعهد الدكتور أسامة الشفيع سرالختم، إلى جانب عدد من وزراء الصحة بالولايات ومديري الإدارات العامة وقد جاء الملتقى تحت شعار “طب الأسرة من أجل نظام صحي معافى”. أكد وزير الصحة خلال الملتقى أهمية طب الأسرة ومشروع نظام التشغيل الذكي للمؤسسات الصحية، مشيراً إلى أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية لتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، ويعزز من كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين كما أوضح أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة بناء النظام الصحي السوداني بعد التحديات التي واجهها خلال السنوات الأخيرة، خاصة استهداف المؤسسات الصحية من قبل مليشيات الدعم السريع الجنجويد الإرهابية. سونا

