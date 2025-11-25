شاهد بالفيديو.. “بدران” الدعم السريع يصدر بيان من داخل “ركشة”: (سنقوم في حكومة تأسيس بإلغاء عطلة الجمعة ونستبدلها بالأحد أسوة بالدول الأوروبية المتقدمة ونكاية في “الكيزان”)

عاد ناشط الدعم السريع, المعروف “شيخ بدران”, للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو قام بنشره وتم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخر جمهور مواقع التواصل من المقطع الذي ظهر فيه “بدران”, وهو يقرأ بيان من داخل “ركشة”, بمدينة الفاشر.

وقال ناشط الدعم السريع, في بيانه الذي أثار ضحكات الجمهور أنهم في حكومة تأسيس, سيتجهون لإلغاء عطلة يوم الجمعة, كما هو معروف في السودان, والدول العربية.

وقال “بدران”, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن الإجازة الرسمية بمناطق سيطرتهم ستكون يوم الأحد, أسوة بالدول الأوروبية المتقدمة ونكاية في “الكيزان”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)