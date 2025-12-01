شاهد بالصور والفيديو.. الممثلة ونجمة السوشيال ميديا السودانية خلود أبو بكر ترقص بطريقة هستيرية بعد إجرائها عملية جراحية غيرت من ملامحها وفقدت عبرها الكثير من وزنها

نشرت الممثلة, ونجمة السوشيال ميديا, السودانية, خلود أبو بكر, مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت خلود, في المقطع وهي ترقص بطريقة هستيرية على أنغام إحدى أغنيات الفنانة عشة الجبل. الجدير بالذكر أن الممثلة الشابة كانت قد كشفت عن إجرائها عملية جراحية غيرت من ملامحها بعد أن فقدت فيها الكثير من وزنها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

