عقار: قد يكون هنالك “حمـيدتي” جديد لكن يجب أن نتعلم كيفية ادارته..

استعرض نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، خلال خطاب عام مصور، عدداً من القوات التي تقف إلى جانب القوات المسلحة في الحرب الحالية، من بينها كتيبة البراء بن مالك والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح وأسماء أخرى كثيرة، مؤكداً أنها أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الإسناد العسكري للجيش.

وقال عقار إن بعض الأصوات تطرح تساؤلات حول ما إذا كان وجود هذه القوات يمكن أن يُنتج “حميدتي آخر”، في إشارة إلى تجربة صعود قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأضاف عقار موضحاً: “قد يكون ذلك ممكناً، لكن بما أننا (ضايقين عضة الدبيب)، يجب أن نكون قادرين على إدارة أي قوة مشابهة حتى لا تنفلت أو تخرج عن السيطرة.”

وأشار نائب رئيس مجلس السيادة إلى أن المرحلة التي تلي انتهاء الحرب يجب أن تركز على جمع السلاح من كل الأطراف، وتنفيذ مصالحات واسعة بين المجتمعات، مؤكداً أن السودان لا يحتمل تكرار تجربة الميلشيات المتفلّتة أو القوى خارج بنية الدولة.

التيار