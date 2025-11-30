وزارة الصحة تطلق دورة تدريب المدربين ضمن سلسلة برامج تطوير الكوادر

أعلنت وزارة الصحة، ممثلة في إدارة التخطيط الصحي الشامل، عن إطلاق دورة تدريب المدربين (TOT – Training of Trainers) ضمن سلسلة برامج تطوير الكوادر التي ينفذها مشروع “شير” (Share). وأوضحت تماضر محمد صالح، من إدارة التغطية الشاملة للرعاية الصحية الأساسية وحدة النظام الصحي المجتمعي، في كلمتها أمام الدورة التي تركز على محاور حيوية، أبرزها: “خدمات التغذية، العلاج المتكامل لحديثي الولادة وأمراض الطفولة، وأدوات التسجيل والإبلاغ في نظام معلومات الصحة المجتمعية”، مشيرة الي أن الدورة بدأت أعمالها في 29 نوفمبر ومن المقرر أن تستمر حتى 4 ديسمبر المقبل. وتهدف الدورة بشكل رئيسي إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة في وحدة النظام الصحي المجتمعي، بما يضمن التوافق مع المعايير المدرجة في الاستراتيجية الوطنية للصحة. سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

