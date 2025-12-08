كامل إدريس يوجّه بتسريع فتح نوافذ المجلس الطبي واستكمال إجراءات الأطباء

وجّه رئيس الوزراء د. كامل إدريس بتسريع فتح نوافذ المجلس الطبي والعمل على إكمال جميع إجراءات الأطباء بدقة وحرص، بما يسهّل عليهم أداء مهامهم ويعزّز من كفاءة القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم إلى مقر المجلس الطبي، للوقوف على أوضاعه والتعرّف على طبيعة الخدمات التي قدّمها خلال الفترة الماضية.

واستمع سيادته إلى تنوير شامل من نائب رئيس المجلس الطبي د. الرشيد أحمد حمزة، الذي استعرض برامج المجلس ومشروعاته وخططه المستقبلية الرامية إلى تطوير الأداء وتحسين الخدمات.

وأكد رئيس الوزراء خلال الزيارة اهتمامه بقضايا الأطباء وتسريع إجراءات تسجيلهم، مشيراً إلى أن ذلك يمثل دفعة قوية لدعم الكوادر الطبية وتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية.

كما اطّلع سيادته على أبرز التحديات والمشكلات التي تعترض سير عمل المجلس، مؤكداً حرص الحكومة على الوقوف مع المجلس ودعم خططه الكبيرة، إلى جانب العمل على معالجة كافة العقبات التي تواجهه لضمان استمرار دوره الحيوي في تنظيم المهنة الطبية .

سونا