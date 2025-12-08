قالت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إن سيطرتها على مدينتي كادقلي والدلنج في جنوب كردفان مسألة وقت.

وطالبت في منشور على “فيسبوك “الجيش بالانسحاب وتسليم المدينتين دون خسائر، داعيةً لفتح ممرات لخروج المواطنين لمناطق آمنة.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

كانت هذه تفاصيل خبر الحلو .. سيطرتنا على مدينتي كادقلي والدلنج مسألة وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.