بحثت الدكتورة عرفة محمود أحمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المفوض لدي لقائها بمكتبها صباح الاثنين وفد من برنامج الامم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة المهندس مصطفي حسن ممثل مكتب الجزيرة، خطة المنظمة لتمليك جمعيات الإنتاج الزراعي التعاونية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية وتدريب المزارعيين ودعمهم بالمعدات الضرورية لتطوير العمليات . من جانبها عبرت الوزير المفوض عن إشادتها بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الإنتاج الزراعي وتأهيل البنى التحتية للمشاريع داعية قطاعات المزارعيين لتكوين الجمعيات الزراعية لتسهيل عمليات التمويل وتعزيز دور العمل الجماعي . مما يجدر ذكره ان برنامج (UNDP) يهدف لمساعدة المجتمعات وصغار المنتجين لزيادة الإنتاج وتحسين سبل العيش والنهوض بدخل الفرد وإحداث تنمية إقتصادية عبر الشراكة مع المنظمة . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.