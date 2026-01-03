شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل “تسابيح خاطر” تستعرض جمالها بالثوب السوداني الأنيق والجمهور: (بعد كدة شوفي ليك كدمول بدل التوب)

نشرت المذيعة السودانية, المغضوب عليها داخل مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تسابيح مبارك خاطر, مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت مذيعة قناة سكاي نيوز عربية, في المقطع وهي تستعرض جمالها بالثوب السوداني, الأنيق. https://www.facebook.com/share/r/1HAD6Dv2rk/ جمهور مواقع التواصل الاجتماعي تداول المقطع مع تعليقات انقسمت ما بين منتقدة وساخرة وكان أبرزها: (بعد كدة شوفي ليك كدمول بدل التوب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

