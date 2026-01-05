الأمين العام للمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر يصل بورتسودان

وصل إلى بورتسودان مساء الأحد الأمين العام للمنظمة العربية لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر بالرياض، الدكتور عبدالله بن سهيل، وكان في استقباله رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني الدكتور عبد الرحمن بلال بالعيد، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني الأستاذ أحمد الطيب سليمان .

وتأتي الزيارة للوقوف على الأوضاع الإنسانية في السودان وتحديد الاحتياجات الإنسانية، فضلا عن تسهيل مهام توصيل المساعدات الإنسانية لدعم المتأثرين بالحرب.

ومن المقرر أن تستغرق الزيارة ثلاثة أيام، يجرى خلالها عدداً من اللقاءات مع المسؤولين في الدولة .