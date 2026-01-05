أحيا الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, حفل جماهيري بالعاصمة المصرية القاهرة, هذا الأسبوع, حضره جمهور غفير من محبيه. وبحسب مقطع فيديو تم تصويره من الحفل ورصده محرر موقع النيلين, فقد تغنى الفحيل, برائعة الفنان الراحل حمد الريح, “الوصية”. وأثناء تقديم المطرب أغنية “الوصية”, صعدت إبنة الفنان الراحل “غادة”, المسرح وشارك الفحيل, الرقص على أنغام أغنية والدها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال حفله الجماهيري الضجة بالقاهرة.. شريف الفحيل يرقص مع إبنة الفنان الراحل حمد الريح على أنغام أغنية والدها “الوصية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.