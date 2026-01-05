شاهد بالصورة والفيديو.. “كورال” مصري شهير يغني الأغنية السودانية الترند “بقى ليك بمبي” ويشارك بها في حفل جماهيري حاشد بالقاهرة وساخرون: (الحمد لله اتفكينا من الليلة بالليل)

نشرت فرقة غنائية مصرية, معروفة مقطع فيديو على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي, الفيديو كان عبارة عن ترويج لحفل جماهيري حاشد سيقام بالقاهرة الأسبوع القادم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قدم “كورال روح الشرق”, الأغنية السودانية, “الترند”, هذه الأيام “بقى ليك بمبي”. ووفقاً لما جاء في الترويج, فإن الكورال سيقدم الأغنية “الترند”, في حفله الجماهيري وسط تعليقات ساخرة من الجمهور السوداني, أبرزها: (الحمد لله اتفكينا من الليلة بالليل). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

