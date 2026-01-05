شاهد بالفيديو.. معلق قنوات “بي ان سبورت” يتغزل في السودان وأهله: (البلد الذي عُرف عنه الوفاء والفخر والعزة لا يستحق الآلم ويا بخت من لديه رفيق من السودان)

تغزل معلق قنوات “بي ان سبورت”, في السودان وأهله, وذلك خلال تعليقه على مباراة صقور الجديان, والسنغال في دور ال 16 من بطولة أمم أفريقيا بالمغرب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحسر المعلق اليمني حسن العيدروس, على حال السودان, بعد الحرب التي شهدتها البلاد. وقال العيدورس, خلاله تعليقه على المباراة, التي خسرها صقور الجديان, بثلاثة أهداف مقابل هدف: (البلد الذي عُرف عنه الوفاء والفخر والعزة لا يستحق الآلم ويا بخت من لديه رفيق من السودان). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

