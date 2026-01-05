- 1/2
- 2/2
حلت الفنانة السودانية, المعروفة “جواهر”, ضيفة على إحدى القنوات المصرية, وتحدثت المطربة خلال الاستضافة عن العادات السودانية, الشهيرة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تطرقت الفنانة التي تقيم في مصر, منذ سنوات طويلة للحديث عن “الوداعية”, أو “ست الودع”.
وقالت “جواهر”, أن ما تقوله “ست الودع”, قد يتصادف مع بعض الوقائع والأحداث أحياناً لكنها لا تؤمن به على حد تعبيرها.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدثت المطربة عن إحدى المواقف التي حدثت لها مع “الودع”, وقالت قبل سنوات طويلة أخبرتها “ست الودع”, بأنها ستذهب للقاهرة وتتزوج وتنجب ولدين, وهو ما حدث بالفعل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خلال استضافة على فضائية مصرية.. الفنانة السودانية جواهر: (سيدة وداعية اخبرتني قبل سنوات طويلة بأنني سأتزوج وأنجب ولدين وأقيم في القاهرة وقد حدث بالفعل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.