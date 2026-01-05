شاهد بالفيديو.. خلال استضافة على فضائية مصرية.. الفنانة السودانية جواهر: (سيدة وداعية اخبرتني قبل سنوات طويلة بأنني سأتزوج وأنجب ولدين وأقيم في القاهرة وقد حدث بالفعل)

حلت الفنانة السودانية, المعروفة “جواهر”, ضيفة على إحدى القنوات المصرية, وتحدثت المطربة خلال الاستضافة عن العادات السودانية, الشهيرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تطرقت الفنانة التي تقيم في مصر, منذ سنوات طويلة للحديث عن “الوداعية”, أو “ست الودع”.

وقالت “جواهر”, أن ما تقوله “ست الودع”, قد يتصادف مع بعض الوقائع والأحداث أحياناً لكنها لا تؤمن به على حد تعبيرها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدثت المطربة عن إحدى المواقف التي حدثت لها مع “الودع”, وقالت قبل سنوات طويلة أخبرتها “ست الودع”, بأنها ستذهب للقاهرة وتتزوج وتنجب ولدين, وهو ما حدث بالفعل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)