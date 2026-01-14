شاهد بالصورة.. الفنانة أفراح عصام تستقبل طليقها داخل محلها التجاري بالقاهرة “شرفت ونورت” والجمهور: (يا سلام عليك النهايات أخلاق)

نشرت الفنانة السودانية, الشابة أفراح عصام, صورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, نالت اعجاب واستحسان الجمهور المتابع لها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثقت الفنانة الحسناء, لزيارة قام بها الموسيقار والملحن أحمد المك, لمحلها التجاري بالعاصمة المصرية القاهرة. وكتبت أفراح عصام, على الصورة: “شرفت ونورت ياود المك”, جمهور المطربة تفاعل مع اللقطة بتعليقات مشيدة بالفنانة على شاكلة: (يا سلام عليك النهايات أخلاق). ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنانة أفراح عصام, كانت قد تزوجت من الملحن أحمد المك, قبل سنوات وانفصالا سريعاً وسط احترام متبادل بينهما. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

