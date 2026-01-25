- 1/2
- 2/2
اعتذر الصحفي السوداني, المثير للجدل عطاف عبد الوهاب, عبر تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, لزملائه الصحفيين ولمدير شركة زادنا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن عطاف, كان قد أثار الجدل بهجومه على زملائه بعد حضورهم احتفال لشركة زادنا. بمدينة عطبرة.
وكتب الصحفي, في تديونته: (جلست الى مجموعة من الزملاء الصحفيين ..وقدموا شرحا وافيا عن عمل زادنا ..حقيقة اعترف انني أخطأت في حقهم ..وفي حق الدكتور طه حسين مدير الشركة وله العتبى حتى يرضى ..وجل من لا يخطئ وأسأل الله أن يغفر لنا ولهم).
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات متابعي عطاف عبد الوهاب, فقد انقسمت التعليقات ما بين مشيدة بإعتذاره وما بين ساخرة, حيث كتب أحدهم ساخراً: (الإشعار الأخضر كان فيهو كم؟).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر “حقيقة اعترف انني أخطأت في حقهم”.. عطاف عبد الوهاب يعتذر لمدير شركة “زادنا” ولزملائه الصحفيين وساخرون: (الإشعار الأخضر كان فيهو كم؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.