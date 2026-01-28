شاهد بالفيديو.. بعد تعرضه لأزمة صحية.. الصحفي الشهير بابكر سلك يوجه رسالة لشعب المريخ ويمازح “الهلالاب” من داخل المستشفى: (جاي أقفل ليكم جان كلود ونأخد كرت أحمر أنا وهو)

- 1/2
بعث الصحفي الرياضي, السوداني, بابكر سلك, برسائل من داخل المستشفى الذي يتعالج به بالعاصمة المصرية القاهرة, بعد تعرضه لأزمة صحية الأسبوع الماضي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد بعث الصحفي المعروف بقفشاته المضحكة وعموده الساخر برسالة لجمهور نادي المريخ, الذي يشجعه.
حيث ناشد “سلك”, محبي المريخ بالدعاء له, بعد طمأنهم على حالته الصحية, كما لم ينسى مداعبته لجمهور الند التقليدي الهلال.
وقال الصحفي الرياضي, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, (ما ممكن كل ما جان كلود يحاور لاعب جمهورنا يطالب بتغيير المدرب ومجلس الإدارة), وأضاف ممازحاً: (بقيت كويس وجاي أقفل ليكم جان كلود ونأخد كرت أحمر أنا وهو).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
