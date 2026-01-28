شاهد بالفيديو.. من وسط السوق العربي.. وزير الإعلام “الإعيسر” يخاطب المواطنين ويطالب المصور الذي رافقه بالوقوف في زاوية التصوير الصحيحة: (بعد الثورة دي عاوزين أي زول يكون بروفيشنال)

فاجأ وزير الثقافة, والإعلام, الأستاذ خالد الإعيسر, المواطنين والتجار بشارع الحرية, وسط السوق العربي, بالعاصمة الخرطوم, بزيارة مفاجئة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خاطب الإعيسر, موجهاً رسالة لكل السودانيين بالخارج مبشرهم بعودة الحياة بالعاصمة: (هذا هو الشعب الذي ناضل وهذه هي الخرطوم, التي لم تركع).

كما طالب وزير الإعلام, خلال حديثه المصور الذي رافقه, بالوقوف في زاوية التصوير الصحيحة لتصوير كلمته, وقال: (بعد الثورة دي عاوزين أي زول يكون بروفيشنال).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)