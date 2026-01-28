- 1/2
- 2/2
فاجأ وزير الثقافة, والإعلام, الأستاذ خالد الإعيسر, المواطنين والتجار بشارع الحرية, وسط السوق العربي, بالعاصمة الخرطوم, بزيارة مفاجئة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خاطب الإعيسر, موجهاً رسالة لكل السودانيين بالخارج مبشرهم بعودة الحياة بالعاصمة: (هذا هو الشعب الذي ناضل وهذه هي الخرطوم, التي لم تركع).
كما طالب وزير الإعلام, خلال حديثه المصور الذي رافقه, بالوقوف في زاوية التصوير الصحيحة لتصوير كلمته, وقال: (بعد الثورة دي عاوزين أي زول يكون بروفيشنال).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. من وسط السوق العربي.. وزير الإعلام “الإعيسر” يخاطب المواطنين ويطالب المصور الذي رافقه بالوقوف في زاوية التصوير الصحيحة: (بعد الثورة دي عاوزين أي زول يكون بروفيشنال) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.