شاهد بالفيديو.. بعد أن استغل الطائرة متوجهاً إلى القاهرة.. الفنان شريف الفحيل يتفاجأ بنفسه داخل أحد الفنادق في النمسا

نشر الفنان السوداني, المثير للجدل شريف الفحيل, مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, من داخل أحد الفنادق بالنمسا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كشف الفنان عن دهشته مؤكداً أنه تفاجأ بنفسه داخل أحد الفنادق بمدينة فيينا, عاصمة النمسا.
وذكر الفحيل, أنه كان في طريقه للعاصمة المصرية القاهرة, لكن لعطل حدث بالطائرة تم إخطارهم بالنزول والتوجه لأحد الفنادق حتى يتم استبدال طائرة ليتفاجأ أنه بمدينة فيينا.
وشكى المطرب خلال حديثه الذي رصده محرر موقع النيلين, من الإرهاق بسبب الرحلة الطويلة والتي قد تستمر بسبب عدم توجه الطائرة القادمة لمطار القاهرة, مباشرة حيث ستصل الطائرة لتركيا, ومنها لمصر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
