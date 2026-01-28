بيان هام من المطربين أحمد الصادق وحسين الصادق لكل السودانيين المقيمين بمصر

أصدر المطربين أحمد, وحسين الصادق, بيان مشترك حظي بتفاعل واسع عبر صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن البيان الصادر من المطربين, جاء بخصوص الأوضاع الأخيرة التي يعيشها السودانيين, بدولة مصر.

وجاء في البيان: (بيان إلى السودانيين في جمهورية مصر العربية.. إخوتي وأخواتي أبناء السودان المقيمين في جمهورية مصر العربية،

أدعوكم جميعًا إلى ضرورة احترام قوانين وأنظمة الدولة المصرية، والالتزام الكامل بالإجراءات الرسمية المعمول بها، تقديرًا لسيادة القانون وحفاظًا على صورة السودانيين المشرفة.

كما أؤكد على أهمية تقدير الدور الكبير الذي ظلت تقوم به جمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، تجاه السودان وشعبه في هذه المحنة، وما قدمته من دعم ومساندة صادقة في أصعب الظروف.

إن العلاقات بين الشعبين السوداني والمصري علاقات تاريخية راسخة، قائمة على الأخوّة والمصير المشترك، وستظل بإذن الله قوية ومتينة.. عاشت مصر والسودان… يدًا واحدة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)