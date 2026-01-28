والي الشمالية يلتقي وفد اللجنة المركزية للهلال الأحمر السوداني

شدد اللقاء الذي جمع والي الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبدالحميد إبراهيم مع وفد اللجنة المركزية لجمعية الهلال الاحمر السودانى بمكتبه الثلاثاء، على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين شركاء العمل الإنساني بالولاية، بما يسهم في تحسين الاستجابة الإنسانية وتجويد الخدمات المقدمة للنازحين والمجتمعات المستضيفة

وحضر اللقاء ممثلة الأمين العام للشؤون الاجتماعية بالولاية الأستاذة منى صلاح الدين، ومفوض العون الإنساني بالولاية الدكتور وائل محمد شريف، إلى جانب مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني وأعضاء اللجنة التسييرية للجمعية بالولاية.

وبحث اللقاء مجمل القضايا الإنسانية بالولاية، في ظل استضافة الولاية لأعداد كبيرة من النازحين القادمين من ولايات دارفور وكردفان، إضافة إلى مناقشة خطة جمعية الهلال الأحمر السوداني – فرع الولاية الشمالية للعام 2026م.

وأوضح رئيس اللجنة المركزية لجمعية الهلال الأحمر السوداني الأستاذ عبد الرحمن بلال، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن الاجتماع كان مثمراً، مثمناً جهود حكومة الولاية والمجتمع المحلي في استضافة ودعم النازحين وتخفيف الأعباء الإنسانية المترتبة على النزوح.

وأشار بلال إلى أن والي الولاية اطلع خلال اللقاء على أنشطة وبرامج الجمعية بالولاية، وتدخلاتها الإنسانية منذ بداية الحرب، إلى جانب الخطة التطويرية للجمعية، والتي تشمل إيجاد استثمارات مستدامة، وزيادة عدد المتطوعين، وتعزيز قدرات العمل الإنساني.