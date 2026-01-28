يستعد الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, لإكمال مراسم زواجه من “حنين”, إبنة أسطورة الفن السوداني, الراحل محمود عبد العزيز. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجهيزات أهل العروس للزواج المرتقب. حيث قامت أسرة “الحوت”, بتجهيز هدايا فاخرة خطفت الأضواء ونالت إعجاب المتابعين لأسرة عريس إبنتهم “مأمون”, متمثلة في والده ووالدته, سيتم تقديمها لهم في سد المال, كما تجري العادة في الأفراح السودانية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. تجهيزات زواج “مأمون وحنين” تخطف الأضواء.. هدايا فاخرة من أسرة العروس حنين محمود عبد العزيز لأسرة عريس إبنتهم الفنان مأمون سوار الدهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.