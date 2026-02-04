شاهد بالفيديو.. طبيبة سودانية تحسم خيانة زوجها لها بطريقة درامية و”ماما كوكي” تعلق: (حسمت الفوضى وقولوا كُر ومُر)

- 1/2
حكت طبيبة سودانية, في بث مباشر مع الناشطة, والتيكتوكر, كوثر عبد الله, قصة خيانة زوجها لها مع فتاة سودانية, بالمملكة العربية السعودية.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد كشفت الطبيبة, عن ضبطها صور لزوجها مع إحدى الفتيات وهما في جلسة رومانسية.
وقالت السيدة في ملخص حديثها أنها قامت بحسم خيانة زوجها بطريقة درامية, حيث توجهت لوالد الفتاة مباشرة وحكت له ما يدور بين إبنته وزوجها.
وأكدت بحسب ما تابعت محررة موقع النيلين, أنها نجحت في إحتواء الأزمة وسط تعليقات ساخرة من الناشطة ماما كوكي, التي قالت: (حسمت الفوضى وقولوا كُر ومُر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
