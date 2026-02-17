شاهد بالصورة والفيديو.. طالبات بمدرسة سودانية شهيرة يرقصن على أنغام أغنيات “الزنق” وسط حالة من الغضب داخل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار غضب الجمهور والمتابعين, تم تصويره من نشاط ثقافي بإحدى المدارس السودانية, الشهيرة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر طالبات بمدارس “القبس” العالمية, يرقصن على أنغام الموسيقى الصاخبة المعروفة في السودان, باسم “الزنق”.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع هاجم إدارة المدرسة الشهيرة والمشرفين على النشاط الثقافي بالمدرسة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قامت الإعلامية فاطمة كباشي, بنشر المقطع على حسابها عبر فيسبوك, وكتبت عليه: (ما الذي يحدث في مدارس القبس إلى أين؟).

وتابعت المذيعة المعروفة: (مبدئياً أي مدرسة فيها نشاط ثقافي للطلاب خطوة جميلة ومقدّرة، ونحن ما ضد فكرة الثقافة أبداً، بالعكس بنشجعها لكن الأهم تكون الثقافة في إطار يحافظ على هويتنا، ويعزز تراثنا، ويعرّف أولادنا بالأغنيات السودانية العريقة و الوطنية والكلمات الراقية البتمثل قيمنا وأصالتنا الثقافة ما بس نشاط… الثقافة رسالة ومسؤولية, خلونا نغرس في الجيل حب التراث، ونربطهم بتاريخهم وفنهم الأصيل، عشان يفتخروا بهويتهم وين ما يكونوا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)