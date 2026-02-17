شاهد بالصورة.. لاعب بالدوري الممتاز ينفخ “العلكة” بطريقة غريبة أثناء مباراة فريقه ضد الهلال ويعرض نفسه لسخرية الجمهور

عرض لاعب كرة قدم سوداني, نفسه لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد ظهوره خلال مباراة فريقه بالدوري الممتاز. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهرت العدسات لاعب بفريق التقدم بورتسودان, وهو ينفخ “لبان”, العلكة بطريقة غريبة خلال جلوسه على مقاعد بدلاء فريقه أمام الهلال العاصمي. ووفقاً لتعليقات الجمهور فقد قابل أصدقاء اللاعب صاحب اللقطة أحمد محمود الليدي, تصرفه بتعليقات ساخرة أبرزها: (زهج شديد يا مكنة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

