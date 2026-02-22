شيخ الأمين يرد على ظهور “بارود” في بث مباشر رغم تصريحاته الأخيرة بالقبض عليه

رد الشيخ السوداني, المعروف الأمين عمر الأمين, على ظهور التيكتوكر “بارود”, في بث مباشر رغم تأكيدات الشيخ بأن الشرطة العمانية, قامت بالقبض عليه.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أصدر شيخ الأمين, بيان رسمي على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشف فيه الحقائق.

وقال شيخ الأمين, في بيانه: (بيان هام.. إنطلاقاً من حرصي على الشفافية وبيان الحقيقة أمام الجميع، وقطعاً للطريق أمام الشائعات والتأويلات، أود توضيح ما يلي للرأي العام:-

الإفراج عن المدعو/ أحمد بارود تم بالضمانة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعتادة المتبعة، وذلك لحين استكمال مسار القضية أمام الجهات المختصة، ولا يعني ذلك انتهاء القضية أو التنازل عن أي حق من الحقوق.

إن القضاء هو الفيصل بيننا، والمحاكم ستقول كلمتها وفق ما يقرره القانون، بعيداً عن أي تشكيك أو ادعاءات.

ثقتي بالله ثم بعدالة القضاء كبيرة، والحق سيظهر جلياً، فالأدلة والوقائع ثابتة وماثلة أمام الجهات المختصة، ولسنا في موضع ادعاء بل في موضع تمسك بحق مشروع يكفله القانون.

نحن ماضون في هذه القضية حتى نهايتها، ولن نتراجع أو نساوم، وسنتمسك بكامل حقوقنا القانونية حتى يصدر الحكم.

ما صدر عنه موثق ومحفوظ، وسيواجه تبعاته أمام القضاء المختص.

وعليه أن يدرك أن ما أقدم عليه لن يمر دون حساب، وأنه سيتحمل كامل النتائج القانونية لأفعاله وسيكون الجزاء بإذن الله بحجم أفعاله المرتكبة. الأيام القادمة كفيلة بأن تُظهر حجم المسؤولية التي ستقع عليه نتيجة أفعاله..الشيخ الأمين عمر الأمين).

