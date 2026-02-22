الإعلامية نسرين النمر: ( أنا من اقترحت مسمى “حرب الكرامة” وتم توثيقه رسمياً) والناشطة رانيا الخضر تكذبها وتكشف صاحب الاسم بالصور

كشفت الإعلامية نسرين النمر, في حلقة استثنائية من “بودكاست العودة”، عن تفاصيل مثيرة حول كواليس التغطية الإعلامية للحرب في السودان، معلنةً أنها هي من تقدمت بمقترح تسمية العمليات العسكرية الجارية بـ “حرب الكرامة”.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد أكدت النمر, أنها قدمت مقترح المسمى في الأيام الثلاثة الأولى من اندلاع الصراع كجزء من رؤية إعلامية للتصدي للعدوان، وتم إبلاغها رسمياً باعتماد الاسم وشكرها عليه، كما جرى توثيقه في مجلة توثيق الحرب الحربية.
ووصفت نسرين الحرب بأنها “معركة استرداد كرامة” للشعب السوداني، وفرصة للقوات المسلحة لإزالة التشوهات واستعادة أدوارها الدستورية في حماية الأرض.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشرت الناشطة المعروفة رانيا الخضر, تدوينة كشفت من خلالها عن صاحب اسم “معركة الكرامة”.
وبالمناسبه مصطفي تمبور رجل جيد ومقاتل صادق الرجل انضم من الثانية الاولي والي الان لايريد جزاء ولا شكورا لاول مرة اكتب الرجل لكل حقا يستحق الاحترام).
كما نشرت الناشطة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, صور أثبتت بها أن الصحفي علي العبيد, هو أول من أطلق اسم “حرب الكرامة”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
