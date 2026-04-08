أمانة جدة: فصل الخدمات عن 118 مبنى آيلًا للسقوط

باشرت الجهات المختصة بالتعاون مع أمانة محافظة جدة يوم الاثنين، فصل ورفع الخدمات عن (118) مبنى آيلًا للسقوط في حي “الفاروق” بنطاق بلدية الجامعة، تمهيدًا لإزالتها، ضمن جهود الأمانة المستمرة لتعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ومعالجة أوضاع المباني المتهالكة التي تشكل خطرًا على السكان والمحيط العمراني.وأوضحت الأمانة أن المرحلة الحالية تأتي استكمالًا لأعمال الإزالة التي شهدها الحي في وقت سابق، مبينة أن الإدارة العامة للطوارئ والأزمات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، شرعت في الأعمال الميدانية للإشراف على فصل ورفع الخدمات عن المباني المستهدفة مدعومة بترتيبات أمنية لضمان سلامة مواقع العمل وتنفيذ الإجراءات وفق الأنظمة المعتمدة.وبيّنت أن ذلك يأتي عقب استكمال الإجراءات النظامية، حيث جرى في وقت سابق إشعار مُلّاك المباني المشمولة وصدر بحقها قرارات إزالة من لجنة المباني الآيلة للسقوط عقب انتهاء المهلة المحددة، تمهيدًا للبدء في أعمال الإزالة.

وأكدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة المباني التي تشكل خطرًا على السلامة العامة في مختلف أحياء المحافظة، بما يواكب مستهدفات تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة.

