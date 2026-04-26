والي الخرطوم يقدم تنويرا لمسئولة الاتحاد الأوربي حول الأضرار التي لحقت بالمرافق الخدمية وجهود الولاية لإعادة إعمارها

التقى والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم بمكتبه بالسيدة أندريا كوليما المديرة الإقليمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا وأمريكا اللاتينية والمحيط الهادئ بالاتحاد الأوربي وعدد من مسئولي الاتحاد في السودان بحضور مدير عام وزارة الصحة الدكتور محمود البدري ومدير هيئة المياه ومفوض العون الإنساني .

حيث استعرض الوالي الجهود التي تبذلها حكومة الولاية في مرحلة الإعمار خاصة فيما وبتأهيل المؤسسات الخدمية التي تعرضت لدمار واسع.

وأوضح الوالي أن حجم الأضرار التي لحقت بالبني التحتية كان كبيراً وممنهجاً مشيراً إلى أن عمليات التخريب التي طالت المرافق الحيوية شملت المؤسسات العلاجية والمستشفيات إلى جانب محطات المياه والكهرباء فضلاً عن عدد من المنشآت الخدمية التي يعتمد عليها المواطن في حياته اليومية.

وأكد الوالي أن حكومة الولاية وضعت خطة متكاملة لإعادة الإعمار تتضمن إعادة تشغيل المرافق الحيوية تدريجياً وتحسين بيئة الخدمات الصحة والمياه والكهرباء مع إعطاء أولوية قصوى للمناطق الأكثر تضرراً. كما شدد على أهمية الشراكات الدولية في دعم هذه الجهود وتسريع وتيرة التعافي.

وطالب الوالي وفد الاتحاد الأوروبي بضرورة نقل الصورة الحقيقية لحجم الدمار الذي لحق بالأعيان المدنية ومكتسبات المواطن والعمل على عكس ذلك للمجتمع الدولي بكل حيادية وشفافية.

من جانبها أعربت أندريا كوليما عن تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة ولاية الخرطوم في ظل الظروف الاستثنائية مؤكدة اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم السودان في الجوانب الإنسانية والتنموية. كما أشارت إلى أهمية التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لضمان الاستقرار في الخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن .

