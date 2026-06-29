الإعيسر: الحكومة تواجه حملات إعلامية ممنهجة تستهدف استقرار البلاد

أكد الأستاذ خالد الإعيسر وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة أن البلاد تحتاج في هذا الوقت الدقيق إلى صحافة وطنية تتجاوز الخلافات وتضع المصلحة العليا في المقدمة.

وقال الإعيسر لدى مخاطبته اليوم بفندق السلام روتانا منتدى أدبيات ممارسة العمل الصحفي الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع مركز إندياح للتوعية وصحيفة أول النهار، إن المنتدى يمثل منصة للحوار لتجديد أخلاقيات المهنة، معربا عن أمله في استمرار انعقاد مثل هذه الملتقيات لأنها تخاطب قضايا جوهرية تمس مستقبل الأمة السودانية.

وشدد على أهمية الشفافية، مبيناً أن البلاد تحتاج الآن إلى الشفافية، مشيراً إلى أن حكومة الأمل حكومة نهضوية تعمل على معالجة مشاكل مزمنة عجزت عنها حقب وحكومات سابقة.

وأضاف ان منهج الحكومة الآن منهج جديد يخوض في أمهات القضايا الوطنية، والقضايا الاستراتيجية بعيدة وقصيرة المدى وما يتعلق بهموم معاش الناس.

وحذر الوزير من نشاط إعلامي مخل يستهدف حكومة الأمل، وضرب أمثلة لنشاط هدام خلال الأيام الماضية ابرزها الترويج لانهيار العملة المحلية ونشر أرقام أضرت بأسعار العملات، فضلًا عن الحديث عن انعدام المشتقات البترولية دون تناول الجهود الناجحة التي بذلتها الحكومة وساهمت في توفير الوقود.

وحذر من مغبة الترويج لمعلومات وأشياء تقف خلفها غرف مناصرة للمليشيا من خارج البلاد، مستشهداً بالضجة الأخيرة حول سفر رئيس مجلس الوزراء إلى لندن والترويج لفبركات بشأن إقالته، وزاد من الامثلة كذلك الترويج إلى نية مجلس الوزراء إلغاء 60% من وظائف الخدمة المدنية، موضحاً أن ما حدث هو طرح لفكرة المعاش المبكر الاختياري لمن يرغب.

وتساءل الإعيسر عن مغزى تبني أقلام داعمة للجيش حملات ممنهجة ضد الحكومة وسمى هذا النوع من النشاط بصحافة (هجم النمر)، مؤكداً أن الحكومة تعايش واقع حرب وتحتاج إلى واقع إعلامي تتكئ عليه، مؤكدًا أن الوزارة سجلها حافل ولا أحد يهزها أو يخيفها بالإشاعات والحملات.

واستعرض جهود الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية، منها اقامة أمسية التعافي الوجداني بالمركز الثقافي بأمدرمان، وتنظيم ملتقى السياحة بولاية نهر النيل، فضلا عن تنفيذ برمجة تلفزيونية لتسليط الضوء على قضية الأبيض ومحاربة اشاعة المليشيا بعدم استقرار المدينة، واقامة المسرح المفتوح بالميناء البري لتزكية روح السلام، وصولاً إلى ورشة المنتدى اليوم.

ودعا الإعيسر الجميع إلى العمل مع بعضهم البعض لخدمة السودان، معرباً عن أمله في أن يخرج المنتدى بمخرجات تخدم الخط الإعلامي الوطني وتطوير العمل الصحفي والإعلامي.

وشارك في المنتدى مؤسسات إعلامية مختلفة، إلى جانب مشاركة رسمية من المسؤولين والوحدات الإعلامية الرسمية، وشهدت الجلسة الختامية مداخلات مسجلة من إعلاميين منهم عادل الباز، العبيد أحمد مروح، ومداخلة من الصحفي يوسف عبد المنان من المنصة.

سونا