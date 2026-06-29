القوة المشتركة سيطرنا علي محلية كُلبُس بولاية غرب دارفور من قبضة الدعم السريع

القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش تعلن تمكن قواتها بالتنسيق مع القوات المسلحة والمقاومة الشعبية من السيطرة على محلية كُلبُس بولاية غرب دارفور من قبضة الدعم السريع، وتقول إن السيطرة على المحلية جاءت عقب معارك حاسمة، مشيرة إلى تكبيد الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

الجزيرة_السودان

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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