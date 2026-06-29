1200 سوداني غادروا الإسكندرية على متن القطار الثالث للعودة الطوعية إلى السودان

قالت لجنة الأمل للعودة الطوعية إن 1200 سوداني غادروا الإسكندرية اليوم على متن القطار الثالث للعودة الطوعية إلى السودان.

وأوضحت أن الرحلة تعد الأولى بالقطار من الإسكندرية بعد سلسلة رحلات برية سابقة بالباصات.

وأشارت إلى أن الرحلة رُتب لها قبل أسبوعين وتضم طاقماً طبياً لمتابعة المرضى وكبار السن.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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