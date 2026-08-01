أعلنت وزارة الزراعة والري ختام مباحثاتها مع وفد فني مصري بشأن مشروع إعادة تأهيل وإعمار خزان جبل أولياء بولاية الخرطوم، متوقعة إنشاء كوبري مؤقت خلال الأشهر الأربعة الأولى للتسهيل على المواطنين.
خطة زمنية لتسهيل الحركة وتأهيل المنشأة
كشفت الوزارة عن تفاصيل مخرجات الاجتماعات الفنية، حيث يتوقع بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وإعمار الخزان وفق جدول زمني يمتد إلى 16 شهرًا لاستكمال كافة الأعمال.
أبرز التطورات المتوقعة:
تسهيل الحركة:** إنشاء كوبري مؤقت خلال 4 أشهر الأولى من بدء التنفيذ لضمان انسياب الحركة المرورية للمواطنين.
المدة الإجمالية:** اكتمال أعمال المشروع الفنية والهندسية خلال 16 شهرًا من تاريخ انطلاق الأعمال.
ويأتي هذا المشروع كخطوة محورية لتسريع وتيرة إعمار البنية التحتية وتسهيل حياة المواطنين في المنطقة.
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق سوداني مصري لإعادة تأهيل وإعمار خزان جبل أولياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.