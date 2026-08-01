اتفاق سوداني مصري لإعادة تأهيل وإعمار خزان جبل أولياء

أعلنت وزارة الزراعة والري ختام مباحثاتها مع وفد فني مصري بشأن مشروع إعادة تأهيل وإعمار خزان جبل أولياء بولاية الخرطوم، متوقعة إنشاء كوبري مؤقت خلال الأشهر الأربعة الأولى للتسهيل على المواطنين.

خطة زمنية لتسهيل الحركة وتأهيل المنشأة

كشفت الوزارة عن تفاصيل مخرجات الاجتماعات الفنية، حيث يتوقع بدء تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وإعمار الخزان وفق جدول زمني يمتد إلى 16 شهرًا لاستكمال كافة الأعمال.

أبرز التطورات المتوقعة:

تسهيل الحركة:** إنشاء كوبري مؤقت خلال 4 أشهر الأولى من بدء التنفيذ لضمان انسياب الحركة المرورية للمواطنين.

المدة الإجمالية:** اكتمال أعمال المشروع الفنية والهندسية خلال 16 شهرًا من تاريخ انطلاق الأعمال.

ويأتي هذا المشروع كخطوة محورية لتسريع وتيرة إعمار البنية التحتية وتسهيل حياة المواطنين في المنطقة.