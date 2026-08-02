إدارة تأمين الجامعات تؤكد جاهزيتها لتأمين المنشآت مع استئناف الدراسة

أكد اللواء شرطة البكري عبد الرحيم أبو حراز مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات جاهزية قوات الإدارة وفروعها لتأمين الجامعات الحكومية والأهلية بجميع ولايات السودان مع استئناف الدراسة، مشيراً إلى وضع خطط أمنية متكاملة لتأمين المنشآت والمجتمع الأكاديمي.

جاء ذلك خلال استضافته ببرنامج (ساهرون) الذي يبث عبر التلفزيون القومي.

وأوضح أن الإدارة تأسست في 2016 بقرار وزاري رقم (346) بهدف توفير بيئة آمنة للتحصيل الأكاديمي، مبيناً وجود تنسيق وشراكات مع وزارة التعليم العالي وصندوق دعم الطلاب لتأمين عودة الطلاب والأساتذة.

وتطرق إلى البرامج التوعوية لمكافحة المخدرات والظواهر السالبة، مؤكداً أن تعزيز الوعي والمعرفة بين الطلاب هو العلاج الأنجع.

من جانبه أشاد المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم بمستوى التنسيق مع الجهات التعليمية واستقرار الخدمات بالداخليات، مؤكداً استمرار قوات الشرطة في حماية الصروح التعليمية ومستقبل الأجيال.

وأشار المشاركون إلى أن خطط الإدارة ترتكز على التنسيق مع إدارات الجامعات والروابط الطلابية لنشر الثقافة الأمنية ورفع الحس الوطني.

سونا