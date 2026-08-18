تبدأ في 11 أكتوبر المقبل .. الخرطوم تحدد العام الدراسي 135 يوما لجميع المراحل

أجازت حكومة ولاية الخرطوم التقويم الدراسي للعام 2026–2027، على أن يبدأ في 11 أكتوبر المقبل وينتهي في 21 أبريل 2027، بواقع 135 يوماً دراسياً، وحددت امتحانات الفترة الأولى لجميع المراحل في 13 ديسمبر 2026، وامتحانات الفترة النهائية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة من 21 فبراير إلى الأول من مارس 2027، فيما تُجرى امتحانات المرحلة الثانوية في 21 مارس، والشهادة الابتدائية من 15 إلى 23 مارس، والمتوسطة من 12 إلى 21 أبريل. وأكدت وزارة التعليم اكتمال الاستعدادات لامتحانات الشهادة الابتدائية التعويضية في 30 أغسطس الجاري، والشهادة المتوسطة في 27 سبتمبر المقبل.

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